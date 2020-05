Governo Conte, voci sul rimpasto: fuori Azzolina e Boccia? Indiscrezioni: entra Andrea Orlando

29 maggio 2020 a

Nel governo di Giuseppe Conte si pensa all'ipotesi di un mini-rimpasto per affrontare l'uscita dall'emergenza e neutralizzare un'eventuale crisi politica settembrina. Ipotesi che circola da tempo e che viene rilanciata oggi da il Giornale. La formula è già pronta: agenda e ministri nuovi. L'idea è di procedere con quattro ritocchi nella squadra. È in bilico la sedia del ministro della Scuola Lucia Azzolina: il ministro di fatto è già praticamente commissariato. C'è l'opzione di affidare la delega al ministro dell'Università Gaetano Manfredi. Ma non si esclude un cambio con un altro esponente dei Cinque stelle. Un altro ministro grillino in odore di uscita è il Guardasigilli Alfonso Bonafede che non gode più della stima della maggioranza.

C'è l'opzione di un ritorno di Andrea Orlando al suo posto, ipotesi da incubo: uno degli esponenti della sinistra "più sinistra" del Pd. In cambio, i Cinque stelle puntano alla poltrona del ministro per gli Affari regionali:quella di Francesco Boccia. Il rapporto conflittuale con le Regioni ha provocato malumori tra i 5S. Quarta poltrona in bilico è quella occupata da Paola Pisano, ministro dell'Innovazione. La ministra torinese è stata imposta nella squadra di governo da Davide Casaleggio. Ma ora gli equilibri nel Movimento sono un po' cambiati: non c'è più un patto solido tra Di Maio e Casaleggio jr.

