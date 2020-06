Matteo Salvini e le ciliegie, risposta a Fuori dal coro: "Io sto con l'Italia normale"

16 giugno 2020 a

Ci mancava lo "scandalo ciliegie" contro Matteo Salvini. Sui social e sui quotidiani molto si è scritto a proppsito delle tre ciliegie assaggiate dal leader della Lega durante il suo incontro con il governatore del Veneto Luca Zaia. Questi sono davvero i problemi del Paese?

Lo stesso Salvini, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, risponde così: "Io penso alla cassa integrazione, le partite Iva alla disperazione, le famiglie che non riescono a pagare il mutuo. Ieri ho incontrato centinaia di imprenditori, agricoltori, commercianti. E mentre siamo lì che parliamo con Zaia oso mangiare delle ciliege veronesi. Apriti cielo, il problema non è la cassa integrazione o Carminati che esce dal carcere ma tre ciliegie. Io sto con l'Italia normale e provo a fare una battaglia in parlamento e vincerla, se non ci riesco, con la mascherina e la tuta da sub, ci rimane educatamente la piazza".

