Maria Elena Boschi contro Lega ed FdI: "No alla risoluzione sul razzismo? Incredibile", ma la renziana scorda qualcosa

Il "no" dei parlamentari europei di Lega e Fratelli d'Italia alla risoluzione sul razzismo ha mandato su tutte le furie Maria Elena Boschi. "Trovo incredibile che Lega e Fratelli d'Italia in Europa abbiano votato contro dopo il caso Floyd - scrive su Facebook la deputata di Italia Viva -. Ci divide il giudizio su populismo e globalizzazione, certo. Ma soprattutto abbiamo una idea radicalmente diversa sui valori e sulla politica. Siamo orgogliosamente diversi da chi non condanna razzismo e violenza".

La renziana doc dimentica però di citare le motivazioni del gesto. Fonti della Lega riportate da Fanpage.it parlano infatti di "numerose perplessità sulla proposta di risoluzione, che presenta molti obiettivi utopici e che rappresenta una realtà distorta”. Soprattutto, è quanto sostengono, "si ritiene inopportuno paragonare la situazione Usa con quella Ue, spesso sovrapponendole in maniera errata, e non si condividono le prese di posizione e le strumentalizzazioni per attaccare indiscriminatamente i rappresentanti delle forze dell'ordine, il presidente Usa e forze politiche che esprimono pareri critici rispetto alla gestione dei fenomeni migratori”.

