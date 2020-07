Sergio Mattarella, toto Quirinale: "Se lo chiede da mesi", il primo nome del centrodestra per la successione

09 luglio 2020 a

Anche Sergio Mattarella da mesi ha cominciato a porsi la questione del suo successore al Colle. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, che si unisce al toto Quirinale e fa il nome di Maria Elisabetta Casellati. La presidente del Senato viene descritta come il “cavallo” naturale per Silvio Berlusconi, che potrebbe incontrare anche il favore della Lega. L’indiscrezione vera e propria riguarda però Matteo Renzi, che secondo Il Fatto ha messo proprio l’elezione del presidente della Repubblica in cima ai suoi pensieri: l’ex premier starebbe studiando come condizionarla per trarne vantaggio.

Il leader di Italia Viva potrebbe appoggiare la candidatura della Casellati al Quirinale per una serie di motivazioni: prima di tutto per concorrere allo scranno più alto di Palazzo Madama e poi eventualmente per raggiungere un duplice obiettivo, ovvero la tanto chiacchierata fusione con Forza Italia e un rinnovato asse con Matteo Salvini. La Casellati è il primo nome appartenente al centrodestra che esce dal toto Quirinale, dato che finora quelli circolati con più insistenza sono stati Mario Draghi, Romano Prodi e Pier Ferdinando Casini. Tra l’altro non si esclude anche la possibilità che Mattarella dica sì ad altri sette anni: difficile avere certezze a due anni dall’elezione, ma intanto già sono state avanzate le prime candidature, e tante altre ancora ne arriveranno.

