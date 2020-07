Gianluigi Paragone durissimo a Stasera Italia contro l'Europa: "Come uno spacciatore"

09 luglio 2020 a

Gianluigi Paragone non usa mezzi termini per spiegare il motivo della sua contrarietà ai prestiti europei. "L'Europa - esordisce l'ex grillino ora passato al gruppo Misto, ospite a Stasera Italia -, ha sempre lo stesso glossario: le riforme le chiedevano anche prima". Nel salotto di Veronica Gentili, su Rete Quattro, Paragone parla di un'Ue che "non cambia faccia, cambia magari un po' il registro, ci mette il sorriso". Poi la pesante immagine che invoca per spiegare al meglio la fregatura contenuta nel Mes: "Quel sorriso dello spacciatore che ti da i soldi ma che ti chiede sempre le riforme e di rientrare nei debiti". Insomma, tutto chiaro: il Meccanismo europeo di stabilità è una fregatura e non solo perché può essere usato solo per l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

