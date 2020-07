Giuseppe Conte e Paola De Micheli, il retroscena: "Così ci facciamo male", lo scontro sul volo per Venezia

11 luglio 2020 a

Viaggio in aereo turbolento per Giuseppe Conte e Paola De Micheli. Secondo il retroscena della Stampa, il viaggio che ha portato il premier e la ministra Pd delle Infrastrutture dall'aeroporto di Ciampino a Venezia per il test riuscito sul Mose ha riservato un confronto piuttosto "franco" se non aspro tra i due. "Se ci indeboliamo fra di noi facendo filtrare le reciproche insoddisfazioni ci facciamo del male", è il monito lanciato dalla De Micheli.

Il nodo è il caso Ponte Morandi e la concessione autostradale ad Aspi dei Benetton. Il premier (e il M5s) accusano la De Micheli e il Pd di aver preso tempo, regalando la proroga per la gestione del nuovo viadotto, con Palazzo Chigi che poi ha accelerato nuovamente minacciando il ritiro della concessione in tempi brevi. Il Pd è insorto, la De Micheli dal canto suo sembrava quasi con un piede fuori dal governo. Sarebbe il colpo di grazia alla maggioranza. "Dunque Giuseppe ce l'hai con me?", avrebbe chiesto con un mezzo sorriso la ministra. "Sono i giornali che ci fanno litigare. Sei il mio ministro preferito!", è la risposta da perfetto democristiano di Conte."Dobbiamo dare l'idea di compattezza - è il ragionamento, decisamente più serio, della ministra dem -. Serve alla trattativa e alla salute del governo. Ormai sembriamo divisi su tutto, sui decreti sicurezza, la legge elettorale, adesso anche la proroga dello stato di emergenza". Ma è su Atlantia e Aspi che il governo non si gioca solo la faccia, ma pure una fetta di ripresa economica e la propria permanenza. Una revoca della concessione potrebbe portare al fallimento di Autostrade per l'Italia, con quello che ne consegue in termini di impatto sociale sulla disoccupazione e caos organizzativo per le infrastrutture italiane. D'altra parte, è impensabile poter andare avanti come se quel 14 agosto 2018 non fosse accaduto nulla e non fossero morte 43 persone. Per questo alla fine il governo cercherà di mediare e trovare un compromesso. Come sempre, di galleggiare.

