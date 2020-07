Matteo Salvini contro Cesare Battisti: "Ti lamenti del menù nel carcere? Taci e digiuna, vigliacco"

11 luglio 2020 a

"Taci e digiugna, vigliacco". Matteo Salvini è stato l'uomo che da ministro degli Interni ha riportato in Italia Cesare Battisti, riconsegnandolo alla nostra giustizia per pagare il pegno per i suoi crimini. Condannato all'ergastolo, il terrorista rosso mai veramente pentito dei suoi omicidi degli anni Settanta ora è detenuto nel carcere di Oristano. Il suo legale ha presentato un reclamo al Tribunale di sorveglianza di Cagliari sostenendo che il suo assistito non sia in buone condizioni di salute anche perché gli verrebbe servito "poco cibo e di pessima qualità". Sentite queste parole, il leader della Lega è letteralmente esploso su Facebook: "Assassino comunista si lamenta del menù in carcere?", chiede polemicamente. La risposta: "Taci e digiuna, vigliacco". L'unica possibile, per Salvini.

