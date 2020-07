Guido Crosetto, il dato e una profezia inquietante: "Italia, prepararsi al peggio". L'ombra del default?

14 luglio 2020 a

a

a

Un dettaglio, pesantissimo. Un dato statistico certificato da Inps e Istat emerso nelle ultime ore e che potrebbe avere delle conseguenze terrificanti per il nostro Paese. Il crac. Il default. Una crisi economica irreversibile, in cui ci cacciamo dopo la drammatica emergenza coronavirus. Il dato è il seguente: per la prima volta il numero dei pensionati nel Belpaese ha superato quello dei lavoratori. Una circostanza commentata da Guido Crosetto su Twitter con un sintetico e inqueitante cinguettio: "Il numero dei pensionati ha superato quello dei lavoratori. È tempo di prepararsi al peggio", conclude il Gigante ex Fratelli d'Italia.

"L'unica soluzione è il ricovero coatto". Un Crosetto tutto da godere: come dà del disturbato a Beppe Grillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.