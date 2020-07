Francesca Donato contro il ministro tedesco Altmeier: "Un vero europeista", cos'ha visto sulla sua scrivania

16 luglio 2020 a

Più che Unione europea sembra un'Unione tedesca. A denunciare con ironia quanto accade a Bruxelles è l'europarlamentare della Lega, Francesca Donato. "In Commissione REGI ora è collegato il Ministro tedesco per gli affari economici ed energia, Peter Altmaier, come potete vedere, un vero europeista" cinguetta con tanto di foto che lo ritrae seduto sulla scrivania con una bella bandiera tedesca.

Ma la Donato continua: "Ha appena rivendicato con orgoglio di essere uno degli ideatori del just transition fund, il piano per la transizione energetica che finanzierà la chiusura delle miniere di carbone e lignite e delle centrali nucleari tedesche. Quello da cui resta fuori l’Ilva di Taranto". Tutto chiaro, dunque, la Germania pensa solo ai suoi di interessi.

