Matteo Salvini e l'autofinanziamento della Lega: boom di contribuzioni parlamentari, quanto versa il segretario

Tra dirigenti, deputati e senatori sono oltre 200 quelli che hanno fatto affluire nelle casse della Lega quasi 6 milioni di euro. È quanto emerge dal bilancio 2019 del Carroccio, dove le contribuzioni volontarie sono in bella vista e così importanti da consentire un autofinanziamento mica male. A differenza del M5s che gestisce restituzioni e rimborsi come un regime, la Lega consente un’autotassazione volontaria, non formalizzata, che fa lievitare le risorse economiche del partito.

Di preciso si tratta di 5.805.271 milioni di euro: dal leader in giù, quasi tutti i leghisti eletti in Parlamento girano mediamente nelle casse del partito circa 3mila euro al mese. Nell’ultimo anno Matteo Salvini ha contribuito con 33mila euro, ma c’è anche chi ha versato di più: si tratta del deputato Gianni Tonelli (59mila), della senatrice Lucia Borgonzoni (44mila) e di Vito Comencini (43mila). Assente dall’elenco il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, mentre il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, ha versato 36mila euro. Gli stessi di Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini e neosegretario della vecchia Lega Nord.

