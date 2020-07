Mark Rutte, il retroscena: umiliato dagli uomini di Conte a Bruxelles. "Do you remember...", è successo davvero

21 luglio 2020 a

a

a

"Do you remember Francesco Totti?". Nei drammatici 4 giorni di trattative e risse tra Italia e Olanda alla fine a Bruxelles ci è scappata anche la battuta, umiliante. Il retroscena, divertente, è della Stampa e illumina bene il clima tra il goliardico e il drammatico che si respirava a margine del Consiglio Ue. La delegazione italiana al seguito di Giuseppe Conte era talmente stremata dai "no" del premier olandese Mark Rutte da rivolgere ai colleghi dei Paesi Bassi la punzecchiatura calcistica: cosa di peggio che ricordare ai sostenitori del "rigore" proprio il rigorino di Totti a Euro 2000, quello del mitologico "Mo je faccio er cucchiaio". Dopo essere stati presi a pallonate per settimane, in fondo, doveva finire proprio così.

"Commercianti di tappeti indiani". Becchi spara a zero su Conte e Rutte: "Uno spettacolo indegno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.