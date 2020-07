Matteo Salvini contro la Boschi: "Lampedusa collassa ma la sinistra preferisce divertirsi in motoscafo a Ischia"

27 luglio 2020 a

La foto di Maria Elena Boschi in barca con i colleghi continua a far parlare. A dire la sua, seppur con qualche giorno di "ritardo", ecco Matteo Salvini. Il leader della Lega, di fronte ai continui sbarchi in arrivo nelle nostre coste, non può fare a meno di attaccare il governo: "Sbarchi triplicati rispetto all’anno scorso, con i clandestini che vengono recuperati perfino in prossimità delle acque maltesi - esordisce su Twitter -. Lampedusa è al collasso e centinaia di immigrati scappano dai centri di accoglienza col rischio di diffondere il Covid-19. Eppure, ormai da un anno nessun parlamentare della maggioranza organizza gite per incontrare i finti profughi". Insomma, da quando i giallorossi sono saliti al governo.

Poi la frecciatina alla capogruppo di Italia Viva alla Camera, in compagnia sul motoscafo di niente di meno di Gennaro Migliore, il deputato pro-Carola Rackete: "Ora Pd e Iv preferiscono divertirsi in motoscafo al largo di Ischia. Altro che cancellare i decreti sicurezza: questo governo mette in pericolo l’Italia". Ad avallare le parole dell'ex ministro dell'Interno sono i numeri: da gennaio 2020, come lui stesso tiene a precisare, si contano ben 12.228 arrivi clandestini a fronte dei 3.590 dello stesso periodo dell’anno scorso, esattamente quando Salvini era al governo". Il problema è anche un altro: "Dove sono finiti i ricollocamenti dei clandestini negli altri Paesi europei?" si chiede in quella che pare essere una domanda retorica.

