Open Arms, su Matteo Salvini aleggia il fantasma dell'incandidabilità alle elezioni politiche

Il peggior incubo per Matteo Salvini potrebbe avverarsi. Dopo il via libera del Senato al processo per il caso Open Arms, al leader della Lega, accusato di sequestro di persona, aleggia il fantasma dell'incandidabilità alle prossime elezioni politiche. Una vera e propria batosta per il Carroccio che vanta un primo posto come partito italiano e che potrebbe spiegare molto della decisione degli avversari di combattere Salvini nei tribunali. Non solo, perché Repubblica parla anche di un altro rischio: una guerra di successione all'interno della Lega.

Video su questo argomento "Inginocchiati davanti a Palamara, un giorno capirete cosa state facendo": Open Arms, ovazione per la Bongiorno

Una storia che si ripete e che ci porta indietro nel tempi a Silvio Berlusconi che decadde dalla carica di senatore dopo quattro mesi dalla condanna. Era il primo agosto quando la Cassazione pronunciò il verdetto (oggi contestato) sul caso Mediaset. Era il 27 novembre quando l'aula del Senato votò la decadenza. Ma sul numero uno del Carroccio pesano addirittura due processi, il primo a Catania per la nave Gregoretti, il secondo a Palermo per Open Arms per l'appunto. In ogni caso per quanto riguarda i parlamentari la decadenza scatta a condanna definitiva e che cosa ne sarà di Salvini, che si dice tranquillo e sicuro di scalare le vette dei sondaggi, a nessuno è dato sapersi.

