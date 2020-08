Giorgio Gori e Cristina Parodi, vacanze a Formentera alla faccia del "restiamo in Italia": imbarazzo per il sindaco Pd

02 agosto 2020 a

"Piuttosto che soffermarsi sul dramma vissuto è fondamentale lavorare per la ripartenza", disse soltanto pochi giorni fa Giorgio Gori, il sindaco Pd di quella Bergamo devastata dal coronavirus. Belle parole. A cui però non sembrano essere seguiti i fatti. E perché? Presto detto: Gori è stato pizzicato insieme alla moglie, Cristina Parodi, a Formentera, in Spagna. Il tutto mentre il settore turistico in Italia sta sanguinando a causa della pandemia, il tutto dopo i numerosi appelli a spendere le proprie vacanze in Italia. Niente da fare, il sindaco sceglie la Spagna. A paparazzarli è stato Chi di Alfonso Signorini, a cui la Parodi rivela di essere stata lei a insistere per fare le vacanze a Formentera. Per inciso, fa notare Il Giornale, sui sempre aggiornatissimi profili social di Gori e consorte, della vacanza a Formentera non c'è traccia. Hanno qualcosa da nascondere o qualcose che forse li imbarazza?

