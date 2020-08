Giorgia Meloni contro Lamorgese: "Migranti in Sicilia, spalancano i porti e dicono che non è emergenza. Ma su quale pianeta vive?"

31 agosto 2020 a

"Ma su quale pianeta vive?". Giorgia Meloni, nel giorno degli sbarchi da record a Lampedusa che ha costretto il Viminale a mandare altre tre navi quarantena per tamponare il collasso degli hotspot, attacca a spron battuto il ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Per mettere in luce le mancanze del Ministero basta ricordare le stesse parole della sua titolare, che solo pochi giorni fa assicurava: "Il numero dei migranti non è un'emergenza". La leader di Fratelli d'Italia, tra l'indignazione e lo sconcerto per l'arrivo nottetempo di altri 450 tunisini, tuona su Twitter: "Prima spalancano i porti, poi voltano le spalle alla Sicilia e ora cercano anche di mistificare la realtà con le loro menzogne. Dobbiamo fermarli". Rivolto agli sbarchi, certo, ma pure al governo.

