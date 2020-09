Guido Crosetto dopo il colpo di mano sui servizi segreti: "L'unica istituzione forte in un paese precario e debole. Amen"

02 settembre 2020 a

Accenti critici, un poco spaventati, quelli usati da Guido Crosetto per commentare l'ok con voto di fiducia alla riforma dei servizi segreti inserita in modo assai sospetto da Giuseppe Conte nell'ultimo decreto-Covid. Una riforma, per inciso, contro la quale si è schierato anche parte del M5s, che ha rumorosamente protestato in aula quando è stata posta la fiducia. In virtù della novità, che prevede un bis al primo mandato, i vertici degli 007 nostrani potranno restare in tale posizione fino a 8 anni. Ed è proprio contro questa circostanza che punta il dito Crosetto, che su Twitter scrive: "in una nazione nella quale tutto è precario e debole, l'unica istituzione forte saranno i capi dei servizi. Che dureranno 8 anni. Amen", conclude il Gigante. Crosetto poi aggiunge: "Ho cancellato il tweet precedente ma non posso tacere totalmente". Il riferimento è a un cinguettio di cui, con discreta evidenza, si era parzialmente pentito.

