Maria Elena Boschi, il retroscena sul piano di Renzi e Bonaccini: lei presidente del Pd

03 settembre 2020 a

Nicola Zingaretti teme il fuoco quasi amico. I rumors sull'opa di Stefano Bonaccini con Matteo Renzi dopo le regionali per metterlo alla porta in caso di sconfitta giallorossa si fanno sempre più concreti. Tanto che un deputato vicino al segretario del Pd conferma in un retroscena di Italia Oggi: "Gli abbiamo fatto tana. Voglio vedere che diranno quelli che lo appoggiano quando Maria Elena Boschi farà la Presidente del partito in tandem proprio con Bonaccini". Lo schema ben pensato dal leader di Italia Viva assieme al governatore dell'Emilia-Romagna sarebbe proprio quello di nominare la deputata presidente del Pd e Bonaccini in tandem come segretario.

"Fanno fuori Conte e Zinga, poi al Quirinale...". Bonaccini e Renzi, il "patto della sconfitta". Fonti certe Pd, retroscena-terremoto

Non solo, perché i sospetti si allargano anche su alcuni dem che starebbero giocando sporco nella speranza che le Regionali siano un flop. Il motivo? Rimpiazzare Giuseppe Conte con Mario Draghi e magari con un governo di unità nazionale. Solo in questo modo si libera la poltronissima al Colle. Ad agevolare i piddini ribelli anche i sondaggi che in quasi tutte le regioni (eccetto la Toscana) danno per scontata la disfatta giallorossa.

