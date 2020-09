Stefano Bonaccini, avviso di sfratto a Nicola Zingaretti? "Cambio in segreteria, vedremo dopo le regionali"

05 settembre 2020 a

a

a

I rumors che vedono protagonisti Stefano Bonaccini e Matteo Renzi sembrano confermati da uno dei due diretti interessati: se le Regionali del 21 settembre dovessero segnare una netta sconfitta del Pd, Nicola Zingaretti sarà defenestrato. Cacciato dalla segreteria del Pd. A lasciare intendere un cambio di rotta è lo stesso governatore dell'Emilia Romagna. Braccato a Cesena, Bonaccini, alla domanda sul possibile terremoto per la segreteria del Pd in caso di sconfitta alle elezioni, replica: "Si vedrà, una volta che verranno scrutinate le urne". Insomma, è a tutti gli effetti un avviso di sfratto a Zingaretti.

Bonaccini e Renzi si prendono il Pd? Una voce impensabile: come gode la Boschi, il suo futuro ruolo politico

"Io penso - ha poi aggiunto - che saranno le urne a decretare i risultati, né i sondaggi, né le discussioni di questi giorni. Ovviamente - ha sottolineato - da persona che appartiene al centrosinistra mi auguro che le cose possano andare bene". Anche se le rilevazioni dei maggiori istituti italiani preannunciano già un flop clamoroso per i dem. Non solo, perché ormai si sprecano i rumors relativi al piano di Bonaccini, in tandem con il leader di Italia Viva, per prendere in mano la direzione del Partito democratico, magari con Maria Elena Boschi presidente (questa una delle ipotesi circolate).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.