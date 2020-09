Giorgia Meloni contro Marco Damilano e il titolo de L'Espresso: "Onda nera? Sinistra terrorizzata da FdI"

07 settembre 2020 a

Per Giorgia Meloni da L'Espresso arrivano segnali incoraggianti in vista delle regionali. Non solo sondaggi: la "temperatura" politica si misura anche in base a quello che pubblica la stampa di sinistra. Una sinistra, spiega la leader di Fratelli d'Italia, "terrorizzata dalla crescita" del suo partito. La prova? Questo titolo di un articolo de L'Espresso: "Così l'onda nera di Giorgia Meloni punta a conquistare le ex regioni rosse".

La sinistra "si gioca la carta della disperazione: il 'pericolo nero'", ironizza la Meloni. "Ma il 20 e 21 settembre gli italiani non si faranno abbindolare e voteranno i partiti e i candidati che reputano più seri, capaci e competenti". Da Fitto in Puglia ad Acquaroli nelle Marche, Fratelli d'Italia secondo il settimanale diretto da Marco Damilano "punta a vincere le due presidenze grazie a una rete di potere cresciuta in silenzio". Facciamo sommessamente notare che la crescita di Fratelli d'Italia è stata "in silenzio" solo per chi non ha saputo, o voluto, guardare.

