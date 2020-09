Matteo Salvini replica a Speranza: "Io piccolo uomo? Rispondi ai parenti di chi è morto per coronavirus"

07 settembre 2020 a

Matteo Salvini risponde con toni aspri a Roberto Speranza, in merito ai verbali desecretati del Comitato tecnico scientifico riguardanti l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. "È normale che il ministro della Salute non abbia dato mezza risposta se non gli insulti a Salvini. Faccio delle domande composte sul Corriere della Sera sui documenti del Cts e sono un piccolo uomo? Speranza non rispondere a Salvini, rispondi ai parenti delle vittime, ai medici, agli italiani", le parole del leader della Lega in risposta alle accuse lanciategli ieri dal ministro della Salute.

Salvini ha parlato ai microfoni di Start su SkyTg24. "Il Ministro della Salute Speranza non dovrebbe rispondere a me che sono brutto e razzista, ma ai medici e ai parenti delle vittime del coronavirus. Se è vero che il Cts chiese le zone rosse a Bergamo e il governo non lo fece io voglio capire e chiedo che gli italiani sappiano", conclude Salvini.

