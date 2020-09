Coronavirus, Roberto Speranza: "Cosa non rifarei? Potrei scriverci un libro"

07 settembre 2020 a

a

a

“Cosa non rifarei sul Covid? Potrei scriverci un libro…”. Ecco l'ultima gaffe del ministro della Salute Roberto Speranza. In visita a Siena, nella sede di Toscana Life Sciences, polo tecnologico e della ricerca, il ministro ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle scelte fatte in questi mesi di emergenza per arginare la diffusione del coronavirus nel Paese. Le sue parole ci rimandano ai mille decreti del Presidente del Consiglio, ai numerosi stop and go su diversi temi, ai verbali secretati del Comitato tecnico-scientifico da poco resi pubblici.

Covid, Speranza “Su vaccino passi avanti, ma non abbassare la guardia”

Speranza ha poi affrontato anche il tema vaccini. E ha voluto rassicurare tutti in merito a eventuali problemi di sicurezza: "Tutti i percorsi in campo hanno una validazione. C’è l’Ema e c’è l’Aifa e posso assicurare che terremo i livelli di cautela più alti possibili. Non siamo arrivati al traguardo, ma il mondo della ricerca globale sta facendo passi avanti".

Non è mancata inoltre qualche parola sul Servizio Sanitario Nazionale. Il ministro ha ribadito la sua posizione favorevole rispetto ai fondi del Mes e del Recovery Fund, purché però siano indirizzati alla sanità pubblica. Infine un ultimo ripasso delle misure da applicare per limitare i contagi, quindi uso della mascherina e distanziamento di almeno un metro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.