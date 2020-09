Matteo Salvini a L'aria che tira, tre minuti per distruggere Lucia Azzolina: "Sa che mamma e papà hanno il brutto vizio di lavorare?"

09 settembre 2020 a

Come distruggere Lucia Azzolina in pochi minuti. Contro l'improbabile ministro M5s, Matteo Salvini ha gioco facile. La distruzione va in onda a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove il leader della Lega è ospite in collegamento: "Ha passato l'estate a insultarmi... . gaglioffo, troglodita, incosciente, lasci perdere Salvini e dia una risposta agli insegnanti", premette Salvini prima di iniziare il cannoneggiamento. "Ma la Azzolina ha presente che dietro un bimbo ci sono una mamma e un papà che hanno il brutto vizio di andare a lavorare?", la incalza. E ancora: "Se soffocano le aziende poi rimangono a casa migliaia di lavoratori. Le aziende - continua nella sua intemerata - non chiedono aiutini ma un po' di pace fiscale per tornare a respirare. I presidi denunciano che mancano 20mila aula scolastiche, i sindacati denunciano che mancano 60mila insegnanti, mamme e papà non sanno se hanno tempo pieno, mensa, scuolabus", conclude un corrosivo Matteo Salvini.

