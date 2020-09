Campania, exit poll: Vincenzo De Luca stravince, doppia Caldoro-Ciarambino e sfida il Pd

21 settembre 2020 a

In Campania tutto è apparecchiato per la facile riconferma di Vincenzo De Luca. Secondo il primo exit poll del Tg La7 di Enrico Mentana, il governatore uscente ha stravinto le elezioni regionali: la sua percentuale sarebbe maggiore alla somma dei due sfidanti, Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino. In numeri, De Luca è dato tra il 54 e il 58%, mentre Caldoro (23-27) e Ciarambino (10-14,5) sono completamente fuori dai giochi. Una disfatta annunciata per i candidati del centrodestra e del Movimento 5 Stelle: soprattutto quest’ultimo esce con le ossa rotte nella regione che è il suo principale bacino di voti. De Luca ha fatto sapere che parlerà soltanto a risultato acquisito, ma intanto segue con interesse gli scrutini per sapere se riuscirà a centrare il suo vero obiettivo: prendere un voto in più della lista del suo partito, il Pd con il quale ormai da tempo è un rappresentante solo dal punto di vista nominale.

