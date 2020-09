Paola De Micheli, il ritratto della ministra Pd: la reginetta dei pomodori che fallì come amministratrice di cooperative

Alberto Luppichini 24 settembre 2020 a

Ricordate i Razzi e gli Scilipoti? Beh, non c'è niente da ridere, al confronto, guardando questa signorotta paffuta, dai modi impacciati, che grazie a un'aurea di mediocrità ha raggiunto l'olimpo della politica. Stiamo parlando di Paola De Micheli, l'enfant prodige del poltronismo italiano. Nata a Piacenza, ha attraversato, sempre in nome di solidi princìpi, tutte le sigle della fu Democrazia Cristiana: dai giovani scudocrociati, al Partito Popolare Italiano, alla Margherita, per poi approdare al Pd. La nostra predestinata, dopo una laurea in scienze politiche alla Cattolica di Milano, si infila nei giovani della Dc. Si sa, i dorotei hanno le spalle larghe e le mani dappertutto.

Così, grazie a una spinta dei papaveri locali arriva, non si sa come, a dirigere, a soli 25 anni, una cooperativa agricola. Agridoro, di cui la De Micheli è presidente e amministratore delegato, si occupa della «trasformazione e commercializzazione del pomodoro conferito dai soci agricoltori». La gestione della manager in erba è pessima, dato che manca ai suoi doveri fondamentali. Non paga le forniture agli imprenditori agricoli. Accumula perdite per oltre 5 milioni di euro. Non versa ai soci emolumenti per oltre 800.000 euro. Così, il Tribunale di Piacenza contesta alla De Micheli un reato grave per il settore, perché relativo all'igiene nella lavorazione dei pomodori e dunque alla salute dei cittadini, ovvero l'«avvenuta distribuzione sul mercato di merci alimentari in cattivo stato di conservazione, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive».

COOP AFFONDATA

Nonostante le dure parole del tribunale, alla fine per l'incapace amministratore arriverà solo una multa di 2.000 euro. La cooperativa viene posta in liquidazione coatta amministrativa secondo il brutto gergo giuridichese. Nei fatti, fallisce, con buona pace dell'ignoranza della signora che arriva a negarlo con tanto di dichiarazioni tonanti. Nessuno ne ha parlato, nessuno ha approfondito. Tipico dei predestinati. L'esperienza sembra un macigno per la carriera politica. In realtà, è solo il trampolino di lancio. Con l'inizio della segreteria di Pigi Bersani, anch' egli piacentino, nel 2009 viene così rincuorata per la brutta esperienza patita. La ricompensa? L'inserimento, alle dipendenze di Stefano Fassina, nel Dipartimento Economia del partito, con l'aggiunta di una carica altisonante e comunque di peso: «Responsabile nazionale delle Piccole e Medie Imprese».

Da un'impresa all'altra, la nostra pensa a far funzionare la propria. In ottimi rapporti con l'ex sindaco di Piacenza Roberto Reggi, nel rimpasto di giunta del 2007 viene nominata, in quota Margherita, assessore alle Finanze e alle Risorse Umane. Rimane in giunta solo un anno. Nel 2008 fa il grande salto a Montecitorio, grazie al treno di Bettola che la porta diretta diretta in Transatlantico. In cambio, offre a Bersani pieno sostegno alle primarie Pd del 2012, quando quest' ultimo si impone su Renzi con oltre il 60% dei suffragi. In quell'occasione, la De Micheli spiega così il suo appoggio: «Bersani è una persona onesta, ha uno stile sobrio e in assoluto sulle politiche industriali e fiscali è una delle competenze massime del Paese. Ha inoltre il profilo di premier che serve all'Italia per dare continuità al lavoro di Monti».

PORTE GIREVOLI

La figlia miracolata mostra qui di non conoscere proprio niente del suo padre adottivo. Bersani è felicemente noto per le sue "lenzuolate", con cui ha liberalizzato ampi settori dell'economia invertendo la rotta nel suo partito-caserma malato di dirigismo. E invece la De Micheli, con uno sgarbo al povero Pigi, lo paragona al disastroso professore della Bocconi. Transeat. La carriera della nostra è proseguita a gonfie vele anche grazie a sparate come questa e ad alleanze spregiudicate. Come quella del 2014, quando un repentino bacio di Giuda la porta, col trasformismo consueto, a gettarsi nelle braccia di Renzi, che la nomina sottosegretario al ministero dell'Economia. Da Pigi a Matteo, il passo è breve (e calcolato). Esaurita l'esperienza col giovanotto fiorentino, riesce a restare a galla e a ricoprire persino un incarico più importante. Gentiloni regnante, nel 2017 viene nominata sottosegretario alla presidenza del Consiglio, proprio in quota dell'ex nemico Renzi. Il mondo di De Micheli è tutto qui. Senza pareti né soffitte, solo entrate girevoli e uscite dolcissime. Non ci sono amici, non ci sono nemici. Anzi, sono tutti amici. Un sorriso basta per stringere un patto verso il potere. Un occhiolino ammiccante come viatico per una poltrona nel sottobosco dei mediocri.

ALTRE CATASTROFI

Ma la spinta verso l'alto della De Micheli non ha mai fine. Arriva persino a occuparsi di catastrofi naturali. Nella specie, il terremoto del Centro Italia è il pretesto per assegnarle una poltrona pesante. Diventa, nel 2017, commissario straordinario alla Ricostruzione. Non si trova nemmeno qui niente di concreto su quanto fatto dalla prezzemolina di Piacenza. Su internet, al contrario, è facile imbattersi in immagini gaudenti e sorrisi smaglianti. Nel novembre 2017 una foto la ritrae, al fianco di Bonaccini, a tagliare il nastro di un centro commerciale a Montegallo, vicino ad Ascoli.

Così i cittadini delle Marche, devastati da un terremoto senza precedenti, avrebbero dovuto festeggiare insieme alla taglianastri per l'inaugurazione di 240 metri quadri di ambulatori, qualche negozio e due ristoranti. Ma la De Micheli, serafica, se la gode: «Il lavoro al servizio delle popolazioni terremotate non conosce pause». Per poi aggiungere: «Dobbiamo comunicare meglio ai cittadini la grande mole di norme che abbiamo prodotto», come se la produzione delle leggi fosse direttamente proporzionale ai diritti e alle opportunità dei terremotati. Eppure siamo il Paese con il maggior numero di norme e la minor efficienza al mondo. Per la nostra, invece, è tutto apposto. L'equivalenza più leggi= più opportunità, rappresenta la combinazione vincente per la ricostruzione. Di combinazioni vincenti per la sua ascesa, in effetti, la piacentina è una fine intenditrice. Nel 2019 compie l'ultima piroetta. Si avvicina a Nicola Zingaretti e ne organizza la campagna per le primarie. E anche questo, è un treno vincente: la vittoria del nuovo segretario arriva, schiacciante, il 3 marzo 2019.

Quest' ultimo, da vero gentiluomo, la ricompensa come si addice a un vero papavero della politica, attribuendogli il gallone della vicesegreteria. La correntizia De Micheli ha dunque occupato qualsiasi spiffero disponibile nel suo partito. Tale ostentata disinvoltura deve aver folgorato Giuseppe Conte, anch' egli alle spalle una storia di voli pindarici e atterraggi su soffici poltrone. Così l'avvocato pugliese, il 5 settembre 2019, la investe addirittura di un ministero, quello dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il resto è storia recente, con le imperdibili figuracce della ministra a partire dallo scoppio della pandemia. Rimarrà storica la fuga di notizie che ha portato migliaia di persone ad accalcarsi alla stazione centrale di Milano impaurite dalla possibilità di rimanere bloccate lontano da casa. Ancora peggiore l'episodio del riempimento dei treni.

La De Micheli aveva in un primo momento autorizzato la fruizione sui treni della capienza massima, senza il rispetto di alcuna precauzione imposta dal momento di emergenza. C'è voluto Speranza a riportarla sulla terra e a farla tornare sui suoi passi. Ma lei, con l'appiglio rampante della casalinga di Voghera, si è giustificata così: «Il quadro epidemiologico è mutato. Dobbiamo approfondire i sistemi di filtraggio». Ma dove la trovate, un'altra De Micheli? L'ultima chicca, direttamente dal suo sito internet: «Credo in un Paese nel quale chi si sacrifica e lavora duro deve avere più opportunità di crescere e realizzarsi». Ora che la storia la sapete, ditemi voi se siamo in un Paese normale

