Matteo Renzi, due forzisti e un M5s pronti a passare a Italia Viva dopo le Regionali: c'è anche lady Mastella

Matteo Renzi lo dice da un pezzo, ma questa volta potrebbe davvero raggiungere "quota venti" a Palazzo Madama. "Sono pronto ad accettare scommesse" assicura, arrivando addirittura a prevedere "entro Natale" nuovi arrivi. Si tratterebbe, secondo indiscrezioni mosse dal Corriere della Sera, di Sandra Lonardo, niente di meno della moglie di Clemente Mastella, nonché ex azzurra. Come lei, tra i nomi spunta anche quello del senatore di Forza Italia Andrea Causin. Così come quello di alcuni grillini in sofferenza. Tiziana Drago, per esempio, che sembrava in procinto di passare alla Lega, dopo l'esito delle Regionali potrebbe invece unirsi al giglio magico.

Video su questo argomento "Renzi, il riformista col 2 per cento": resta dei conti a sinistra, la cannonata di Orlando

Ingressi, se fossero confermati, che rappresentano per il fu rottamatore una manna dal cielo. Un aiutino che arriva dopo la batosta del 20 e del 21 settembre, dove Italia Viva non è andata oltre il 5 per cento alle elezioni, neppure nella Toscana del suo leader. Con i transfughi in suo favore, Renzi può tornare a dare del filo da torcere al governo e riaprire i giochi sul pallottoliere del Senato. Giochi che, dopo la fiammata di inizio anno, si erano chiusi a causa dell'arrivo del Covid-19, ma che ora sono più aperti che mai. Certo, stupisce il fatto che qualcuno ancora ambisca ad entrare in Italia Viva...

