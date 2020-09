Alessandra Ghisleri a L'Aria Che Tira: "Il voti del M5s stanno traghettando dentro il Pd, Zingaretti può sviluppare una forza"

25 settembre 2020 a

a

a

I grandi sconfitti delle regionali del 20 e 21 settembre sono i 5 Stelle, che hanno conquistato percentuali basse nei territori al voto. Ma, come spiega la sondaggista Alessandra Ghisleri a L'Aria che Tira, i grillini devono mettersi in guardia dal Pd. Gli ex elettori dei pentastellati, infatti, guardano sempre più al partito di Nicola Zingaretti. "Il Movimento 5 Stelle ha perso dalle politiche ad oggi, quindi in due anni, 3 milioni e 600 mila preferenze. Questo vuol dire che il Pd potrebbe sviluppare una forza, perché i voti si stanno traghettando moltissimo dentro il Pd. Sta accadendo quello che accadeva nel primo governo Conte con la Lega", chiarisce la direttrice di Euromedia Research. Il riferimento è alle Europee del 2019, quando si osservò un vero e proprio travaso di voti dal M5S al partito di Matteo Salvini.

"Sorpasso su scala nazionale". Sondaggio Ghisleri, il trionfo della Meloni: altro che "regionali"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.