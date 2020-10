Matteo Salvini contro i "cretini senz'anima". Trump e Melania col coronavirus e insultati, il leghista sbotta

02 ottobre 2020 a

"Cretini senz'anima". Matteo Salvini definisce così, in un post durissimo su Twitter, tutti coloro che insultano un avversario politico malato di coronavirus, festeggiano o peggio ancora augurano la morte al malcapitato. Il leader della Lega parla di Donald Trump e sua moglie Melania Trump, ma anche in Italia casi simili non sono mancati nelle ultime settimane.

Da Flavio Briatore, deriso per la prostatite rivelatasi poi contagio da Covid, e accusato in pratica di essere l'untore del Billionaire e della Costa Smeralda, a Silvio Berlusconi, anche lui ricoverato e al cui eventuale peggioramento molti talebani di sinistra erano pronti a stappare una bottiglia di prosecco. Per finire con lo stesso Salvini, che colpito da qualche dolore da affaticamento è stato travolto qualche giorni fa dalle contumelie dei "democratici" progressisti. "In Italia e nel mondo - stigmatizza il Capitano sui social -, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossimo, si conferma quello che è: un cretino senz’anima. Un abbraccio a Melania e Donald Trump".

