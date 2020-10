Davide Casaleggio rovinato dai grillini? "Con enorme dispiacere", Rousseau sull'orlo del baratro

02 ottobre 2020 a

La piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio taglia i servizi ai 5 Stelle nel trimestre ottobre-dicembre. Il motivo? Il mancato pagamento da parte dei parlamentari pentastellati dei loro contributi all'associazione. Una delle prime conseguenze è il rinvio delle Olimpiadi delle idee, evento in programma per domenica 4 ottobre, costretto adesso a slittare per mancanza di copertura economica. L'annuncio è arrivato con un post pubblicato sul blog delle Stelle: "Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell'attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell'ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all'annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre - dicembre 2020", si legge nella nota dell'associazione Rousseau.

M5S, sanzioni in stand by: Crimi stoppa probiviri

La decisione arriva in un momento sospetto. E' circolata, infatti, una prima bozza del nuovo statuto di cui si vogliono dotare deputati e senatori 5 Stelle, da cui sembra essere completamente sparita la piattaforma Rousseau. Con questi tagli, adesso, bisognerà fare qualche rinuncia. In particolare, le aree coinvolte dalla sospensione delle attività in questa prima fase saranno otto. Verrà bloccato lo sviluppo del portale eventi, saranno posticipati a data da destinarsi gli incontri fisici di formazione della scuola di Rousseau e lo sviluppo dello spazio on demand di Futura. L'associazione, però, fa sapere che restano attivi, per ora, i servizi come la tutela legale, la certificazione degli iscritti, il voto online e il supporto nei confronti di Beppe Grillo e del team di comunicazione.



