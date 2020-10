Coronavirus, Riccardo Molinari a L'aria che tira: "Bar e ristoranti chiusi, il governo deve spiegare loro come campare"

06 ottobre 2020 a

La "chiusura selettiva" di locali notturni, bar e ristoranti imposta dal governo Conte come nuova misura anti-coronavirus (un mezzo dejà-vu, il coprifuoco era stato attuato a fine febbraio prima che l'epidemia dilagasse) rischia di portare con sé effetti economici disastrosi "Bar e ristoranti non hanno responsabilità - spiega Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira -, se qualcuno non si mette la mascherina fuori dal locale prendersela col ristoratore mi sembra abbastanza assurdo. Qualcuno deve spiegare loro come campare". magari prevedendo una forma di sussidio economico adeguato.

"Nessun coprifuoco". Il governo smentisce, piegato dalle Regioni? Ma torna il comitato operativo: tutto è possibile

"Tutto si può fare - sottolinea ancora il braccio destro di Matteo Salvini - ma bisogna essere conseguente. Non si può pensare che il danno economico per la tutela della salute di tutti sia pagato solo da qualcuno, come peraltro già successo in precedenza". E abbiamo visto com'è finita: in disgrazia.





