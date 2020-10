App Immuni, nel nuovo Dpcm la scadenza spostata a fine 2021: un altro anno in stato di emergenza?

07 ottobre 2020 a

Un dettaglio a cui nessuno aveva fatto caso prima: l'applicazione Immuni, quella predisposta dal governo per controllare i contagi in Italia tra gli utenti che l'hanno scaricata, non terminerà "il 31 dicembre 2020" come riportava il decreto legge del 30 aprile. Nel nuovo Dpcm infatti si legge che l'app sarà in vita fino al 31 dicembre 2021, esattamente un anno in più. Una modifica che fa sorgere al Tempo qualche sospetto.

"Ce ne avremo per tutto l'anno prossimo?", si chiede in quella che risulta una domanda lecita. Soprattutto se si considera che proprio oggi, mercoledì 7 ottobre, la proroga dello stato di emergenza ha ottenuto il via libera sia alla Camera che in Senato. In sostanza fino a fine anno Giuseppe Conte avrà pieni poteri e gli italiani saranno costretti a indossare la mascherina anche all'aperto se non vogliono ricevere salatissime multe.

