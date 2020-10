Giorgia Meloni contro Pasquale Tridico: "Vergogna, prima di aumentarti lo stipendio pensa a pagare le famiglie con figli disabili"

08 ottobre 2020 a

Una follia quella denunciata da Giorgia Meloni: "Questo documento - cinguetta con tanto di foto - me lo invia Roberta, coraggiosa mamma terremotata con un bimbo autistico, che aveva chiesto il bonus babysitter. Caro Tridico, prima di aumentarti lo stipendio non sarebbe stato meglio pagare il bonus alle famiglie con figli disabili richiesto 4 mesi fa? Vergogna". Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, si è infatti preoccupato dei suo guadagni, passati da 62mila euro annui a 150, e un po' meno degli italiani.

Non solo c'è chi, come la signora Roberta, non ha visto un quattrino di aiuti in piena emergenza coronavirus. Ma Tridico deve fare i conti anche con la cassa integrazione. Come riporta l’Istituto al 10 settembre, le integrazioni salariali ancora da pagare sono 398.553.

