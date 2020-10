Coronavirus, subito altre limitazioni? Il Cts: intervenire sugli eventi di massa, verso l'intervento di Palazzo Chigi

08 ottobre 2020 a

In arrivo, a tempo record, nuove limitazioni nella battaglia contro il coronavirus. Altri provvedimenti dopo l'ultimo dpcm di Giuseppe Conte. L'indicazione, secondo quanto si apprende, sarebbe trapelata dal Comitato tecnico scientifico dopo l'impennata di contagi e ricoveri in particolari negli ultimi due giorni. Il Cts avrebbe chiesto ulteriori limitazioni per gli eventi di massa, ovvero spettacoli all'aperto, eventi sportivi, fiere e appuntamenti che prevedono la partecipazione di un corposo numero di persone. Per esempio, sabato a Roma è previsto un corteo "negazionista" e domenica la Marcia della Pace, dove sono attese 25mila persone. Probabile, insomma, che il governo intervenga per tempo per evitarli. Da ambienti di governo filtrano conferme sulla forte preoccupazione che avrebbe espresso il Cts.

