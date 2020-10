PiazzaPulita, sondaggio Index: Lega e Fratelli d'Italia crescono col Pd, crollo M5s. Ecco le ultime cifre

09 ottobre 2020 a

a

a

Piccole ma indicative oscillazioni, quelle individuate dal sondaggio Index proposto a PiazzaPulita di Corrado Formigli, su La7, giovedì 8 ottobre. La rilevazione è relativa alle intenzioni di voto, dove la Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito, in crescita dello 0,2% al 24,2 per cento. Insomma, dopo un periodo di affanno, il Carroccio torna a crescere. Seconda forza in campo il Pd, al 20,8%, e in salita dello 0,3 per cento. Si consolida la terza piazza di Giorgia Meloni, che con i suoi Fratelli d'Italia in crescita dello 0,1% viene quotata a un roboante 16,3 per cento. Parimenti, prosegue il galoppo verso gli inferi del M5s, i grillini che lasciano sul campo un altro 0,2 per cento e si portano al 15,8 per cento. E ancora, Forza Italia sale dello 0,1% al 6,2 per cento; la Sinistra stabile al 3,5%; Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi perdono entrambi lo 0,1% e si assestano rispettivamente al 3 e al 2,9 per cento.

Salvini e Meloni in volo, sondaggio Masia sul centrodestra: testa a testa a mai visto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.