Matteo Salvini, Marcello Pera è l'uomo che "sussurra" al leader della Lega: il professore dietro al cambio di linea?

“L’ho incontrato più volte per ragionare sul futuro, come fece Berlusconi”. Matteo Salvini ha citato Marcello Pera in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, definendo “stimolanti” le sue idee. Il filosofo liberale è stato inondato di telefonate dopo aver offerto un consiglio strategico al segretario della Lega, invitato a raccogliere l’eredità di Forza Italia. D’altronde Pera faceva parte della ristretta cerchia di intellettuali che sussurravano all’orecchio di Berlusconi: adesso starebbe facendo lo stesso con Salvini.

“Credo che abbia compreso che sia il momento di appropriarsi almeno di una parte di quel che era il patrimonio di Fi”, ha dichiarato Pera a La Stampa. “Guardate che qui non si tratta di comprarsi senatori o parlamentari di Fi - ha sottolineato il filosofo - ma le idee, le nostre idee di allora non sono tramontate”. Poi è entrato più nel dettaglio: “Purtroppo Fi sta morendo e invece la Lega sta cambiando pelle. Proprio come fece Fi alla fine degli anni novanta, quando Berlusconi ebbe un colpo di genio e decise di aderire al Ppe”. Una mossa che potrebbe essere ripercorsa anche da Salvini, che ha già ricevuto l’investitura di Pera: “A me pare che la Lega sia l’unica forza politica nella quale ci sia un terreno fertile sul quale provare a coltivare una nuova classe dirigente”.

