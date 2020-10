Giuseppe Conte, foto senza mascherina: "Viola le sue stesse norme anti-Covid", la smentita peggiora le cose

10 ottobre 2020 a

a

a

“Se non chiudiamo siamo bravi noi, se invece arriva il lockdown è colpa vostra”. È sostanzialmente questo il giochino del governo presieduto da Giuseppe Conte sull’emergenza coronavirus. Ma il primo a farsi smascherare (in tutti i sensi) è stato proprio il premier, che in data 7 ottobre è comparso in una foto pubblicata su Facebook da un ristorante in cui è stato a cena insieme alla compagna Olivia Paladino. Al termine della serata, Conte si è concesso uno scatto con i proprietari del locale: nulla di male, se non fosse che il premier era a meno di un metro da un signore anziano ed era privo di mascherina, proprio come la sua fidanzata.

La foto ricordo è poi stata cancellata dai social su richiesta di Palazzo Chigi, che ha sostenuto che sia stata scattata lo scorso 17 settembre, prima delle ordinanze restrittive della Regione Lazio e del successivo decreto del governo. “Difficile comprendere il senso della precisazione - ha commentato Franco Bechis - nulla hanno innovato ordinanza Lazio e decreto governo rispetto ai comportamenti da tenere nei ristoranti. Il 17 settembre erano in vigore norme firmate dallo stesso Conte che consentivano al ristorante in luogo chiuso di non portare la mascherina solo se seduti al tavolo”. E quindi il premier è stato beccato in piena violazione delle norme che lui stesso ha stabilito: “Privo di mascherina all’interno di un ristorante al chiuso - ha sottolineato il direttore de Il Tempo - con distanziamento inferiore a un metro da altra persona priva di mascherina e molto anziana, quindi considerato fra le persone fragili dai protocolli sanitari”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.