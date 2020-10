Alessia Morani e Giovanni Toti, botta e risposta sul coronavirus e la movida: "Massima cautela", "Basta moralismo"

10 ottobre 2020 a

Con la risalita dei contagi da Covid in Italia si torna a discutere dell'argomento movida. Secondo il presidente delle Liguria Giovanni Toti, non bisognerebbe demonizzarla: "Sento sempre prendere di mira gli stessi obiettivi: i giovani, gli aperitivi, i ristoranti, i locali, quasi che insieme alla pandemia si volesse anche punire, moralisticamente, chi ha il coraggio di uscire e fare la sua vita", ha scritto su Twitter. Pronta la risposta di Alessia Morani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico: "I dati credo impongano a tutti la massima cautela - ha spiegato all'Adnkronos - soprattutto a chi ha ruoli di responsabilità come un Presidente di Regione. Le regole base, come indossare la mascherina e lavarsi le mani vanno rispettate. Se recepissimo tutti lo stesso messaggio faremmo un piacere alla comunità".

