Matteo Salvini e l'app Immuni: "Grazie per averla scaricata", la foto-prova della propaganda governativa

Con l’emergenza coronavirus che è tornata a salire, nelle ultime settimane è partita una massiccia campagna di sponsorizzazione dell’app Immuni. La quale ha superato nelle scorse ore quota 8 milioni di download: molti ma non ancora abbastanza per essere realmente efficace, considerando che neanche il 15 per cento degli italiani ha deciso di avvalersi dell’app. Stamattina però è successo qualcosa di molto curioso sotto una foto pubblicata da Matteo Salvini, che è ritratto con il telefono in mano mentre scatta un selfie immerso nel verde. “L’incanto della montagna”, ha scritto il segretario della Lega ai suoi seguaci, ricevendo la risposta della pagina ufficiale di Immuni: “Hai appena scaricato l’app e stai controllando le notifiche? Ottima idea! Grazie per aiutarci a proteggere il Paese”.

Questo post ha ricevuto migliaia di mi piace per l’originalità della trovata, avendo sfruttato la popolarità di Salvini per racimolare qualche download in più, anche se l’ex ministro si è sempre espresso in termini diffidenti su Immuni. Sarà per questo che, dopo aver ricevuto diverse critiche di “opportunismo”, la pagina ufficiale dell’app ha deciso di rimuovere il commento. Antonio Palmieri, deputato e responsabile delle campagne elettorali di Forza Italia, ha comunque documentato l’accaduto e l’ha commentato così: “Ecco un esempio di comunicazione politica. Un account istituzionale va all’attacco del leader del principale partito di opposizione. Quale aggettivo possiamo unire alla parola ‘esempio’?”.

