Vittorio Sgarbi, un siluro contro Massimo Giletti: "Dopo Virginia Raggi, servo io". L'ultima sfida del critico d'arte

Mentre sui giornali si fa un gran parlare delle possibili candidature a sindaco di Massimo Giletti e Carlo Calenda, Vittorio Sgarbi ha deciso di rompere gli indugi e ha annunciato che correrà alle elezioni amministrative di Roma 2021 con il simbolo di Rinascimento. Si tratta del movimento che ha fondato nel 2017 e che recentemente ha ottenuto il 5% alle regionali in Valle d’Aosta: una mossa, quella del critico d’arte attualmente deputato alla Camera e sindaco di Sutri, che costringerà i leader di Lega, Fdi e Fi al confronto. Sgarbi ha annunciato che non sarà solo, avrà il sostegno di diverse associazioni, comitati e movimenti civici: “La sindacatura di Virginia Raggi - ha dichiarato - passerà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio di Roma del 64 d.C. ai tempi dell’imperatore Nerone. C’è da ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale”. I dettagli della candidatura saranno illustrati direttamente da Sgarbi nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 15 ottobre in piazza della Maddalena, a Roma.

