Silvio Berlusconi sul coronavirus: "Mi gira ancora la testa ogni volta che mi alzo dal letto"

14 ottobre 2020 a

a

a

Il coronavirus è una brutta, bruttissima bestia. Silvio Berlusconi lo sa. E lo conferma. Almeno stando alle parole del leader di Forza Italia riportate nel retroscena di Augusto Minzolini su Il Giornale di mercoledì 14 ottobre, il cui attacco recita: "Forse per scoprire il Covid ci devi passare". Dunque, si passa alle parole del Cav a un suo amico: "È stato terribile, per tre giorni sono stato davvero male - ha confidato -. Poi mi sono ripreso. Ma anche ora se mi alzo dal letto mi gira la testa. Se ci ritorno mi gira la testa lo stesso. Ho una continua sensazione di spossatezza", aggiunge. Tanto che, in pubblico, Berlusconi si è fatto vedere ben poco dopo la convalescenza. E non a caso, ha aggiunto: "Appena mi rimetto dobbiamo rimettere in piedi una forza moderata che modifichi questo centrodestra a guida sovranista e populista, sia in una versione, che nell'altra. Che non faccia la follia di dire no al Mes e che riesca ad avere un rapporto positivo con l'Europa", conclude Berlusconi lo sfogo riportato da Minzolini. Uno sfogo dove fa riflettere quel "quando mi rimetto". Brutta bestia, il virus.

"Perché è diventato medico di Berlusconi". Zangrillo, retroscena-bomba: ora chi lo insulta può andare a nascondersi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.