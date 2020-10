Giorgia Meloni, avvistamento sospetto sigaretta in mano: "Forse ha fatto una scommessa sul governo"

14 ottobre 2020 a

Avvistamento sospetto per Giorgia Meloni. "C'è chi assicura - sussurra Arnaldo Magro nella sua rubrica Segretissimo sul Tempo - di averla vista nei giorni scorsi fumare freneticamente una sigaretta dietro l'altra". Il sospetto non è solo superficiale: "C'è forse qualcosa che rende nervosa la leader di Fratelli d'Italia?". Le cose, come sottolinea il quotidiano romano diretto da Franco Bechis, per lei stanno andando decisamente bene, "il gradimento degli italiani nei suoi confronti continua a salire" e "la nomina a presidente di Acre le ha garantito ribalta internazionale". Eppure è riaffiorato un suo vecchio vizio: "Dopo aver fatto una scommessa con Lollo (Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera) ho vinto e ho smesso subito, appena sono entrata nel governo nel 2008", spiegava Giorgia. Che i due "abbiano fatto una ennesima scommessa che contempli nuovamente l'ingresso al governo della Meloni?", domanda Magro, con "un incarico logicamente diverso".

