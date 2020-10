Elisabetta Gardini ad Agorà: "Coronavirus, il governo non ha fatto niente. Basta scaricare la responsabilità sugli italiani"

15 ottobre 2020 a

Torna a farsi sentire Elisabetta Gardini, che di buon mattino, ospite in collegamento con Agorà su Rai 3, punta il dito contro Giuseppe Conte e il governo, contro la gestione dell'emergenza coronavirus. O meglio, contro la "non gestione". Infatti, l'esponente di Fratelli d'Italia parte in quarta insistendo sul fatto che "questo governo non ha fatto niente". Quindi, la Gardini spiega come "i mezzi pubblici affollati sono un problema grave, non può essere solo una responsabilità delle regioni. In emergenza solo il governo può intervenire, non si può scaricare la responsabilità sui cittadini", conclude. Chiaro l'ultimo riferimento a Giuseppe Conte, che nella serata di mercoledì 14 ottobre, non ha escluso un lockdown per Natale affermando, appunto, che "dipenderà soltanto dai cittadini". No, per la Gardini dipenderà anche e soprattutto da cosa farà questo esecutivo.

