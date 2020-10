Vincenzo De Luca, la Campania è quasi in lockdown: "Scuole chiuse, feste vietate". La stretta dopo il bollettino coronavirus

15 ottobre 2020 a

a

a

Scuole chiuse e feste vietate in Campania. Il governatore Pd Vincenzo De Luca ha fatto scattare i primi lockdown parziali in regione, a fronte di un ultimo bollettino sul contagio di coronavirus in cui i nuovi casi hanno superato quota 1.000. La nuova ordinanza del governatore prevede la chiusura delle scuole primarie e secondarie dal 16 al 30 ottobre. con attività didattica confermata solo a distanza. Sono inoltre sospese lezioni ed esami in presenza nelle Università, "fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno". Vietate anche le feste anche dopo cerimonie, civili o religiose in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente.

Il clima è quello di marzo, aprile e maggio: De Luca ha sospeso anche le attività di circoli ludici e ricreativi, mentre è fatto divieto agli esercizi di ristorazione di vendere con asporto dalle ore 21, mentre il servizio di consegna a domicilio resta consentito senza limiti di orario. Restano valide le disposizioni precedenti, come l'obbligo di mascherina 24 ore su 24.

