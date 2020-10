Lucia Azzolina, reddito moltiplicato per 12 volte da che fa il ministro: ecco le cifre

17 ottobre 2020 a

Fortuna o abilità? Certo è che, a giudicare dalle dichiarazioni dei redditi, la ministra Lucia Azzolina ha avuto di che brindare, negli ultimi anni. In particolare da quando il Movimento 5 Stelle, di cui è importante esponente, è diventato partito di governo. E dunque, la 38enne responsabile del dicastero dell'Istruzione, passando dal ruolo di insegnante a quello per l'appunto di ministro, ha moltiplicato per circa 12 volte le sue entrate. Il calcolo è del Tempo: nella dichiarazione dei redditi 2018 compariva un imponibile di 7.731 euro, in quella del 2019 era salito a 81.106, e infine in quella del 2020 (relativa quindi a quanto percepito nel 2019) è salito fino alla cifra di 95.075 euro. Che dire? Complimenti per la carriera. riproduzione riservata.

