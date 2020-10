Graziano Delrio a Cartabianca: "Conte, sul Mes battuta infelice. Il tema non è nelle mani del premier"

21 ottobre 2020 a

"Quella di Giuseppe Conte sul Mes è stata una battuta infelice". Graziano Delrio, ex ministro dei Trasporti ed esponente di spicco del Pd, in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca lancia un nuovo affondo al premier, gettando benzina sul fuoco che si è acceso nella maggioranza. "Ci stiamo già indebitando in questi mesi. Il punto è se farlo a tassi convenienti o meno", sottolinea Delrio che poi ricorda minaccioso a Conte: "Il percorso su questo tema non è nelle mani del premier. Il dibattito deve avvenire in Parlamento".

Gli fa eco un'esponente della società civile, l'imprenditrice bresciana Loretta Forelli anche lei in collegamento con il talk di Raitre: "L'aspetto sanitario è il più importante, ma la crisi economica rischia di diventare anche sociale. Questo scaricabarile da parte dello Stato deve finire. Io prenderei i soldi del Mes perché se aspettiamo il Recovery Fund andremo incontro ad attese lunghe".

