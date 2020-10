Luigi Di Maio, il sondaggio sul suo ipotetico partito: vale il 9,3%, ecco da chi pesca quel consenso

21 ottobre 2020 a

a

a

Buone - ipotetiche - notizie per Luigi Di Maio. Al ministro degli Esteri, visti i sondaggi e i malumori nel Movimento 5 Stelle, converrebbe dar vita a un suo partito. Secondo le ultime rilevazioni di Lab2101 per il quotidiano La Notizia una creatura politica dell'ex leader grillino varrebbe addirittura il 9,2 per cento. Ma c'è di più perché l'83,5 per cento dei consensi arriverebbe dal Movimento. Fin qui niente di scontato se non fosse che Di Maio scipperebbe qualche voto anche agli alleati del Pd. "Dall’elettorato del centrosinistra arriverebbe in dote un altro 10,4, di cui l’8,3 direttamente dal Pd. Solo per il 4,2 per cento, invece, il partito del titolare della Farnesina pescherebbe nel bacino del centrodestra".

Di Battista e Di Maio, umiliazione per due. "Il 32%", Mentana legge in diretta la loro fine politica

Provocazione o meno, mette le mani avanti Roberto Baldassari, Direttore generale Lab2101 e professore di strategie delle ricerche di opinione e di mercato Universitas Mercatorum: "La soglia di voti che inizia a essere significativa - anche in vista di una nuova legge elettorale - potrebbe essere intorno al 4/5 per cento. Che sarebbe di gran lunga superata dall’eventuale nuovo partito", in barba a Italia Viva e Matteo Renzi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.