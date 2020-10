Lega, Andrea Liburdi passa a Fratelli d'Italia: "Accolto a braccia aperte, pronto a dare il mio contributo"

22 ottobre 2020 a

Addio Lega, Andrea Liburdi passa a Fratelli d'Italia. L'annuncio arriva in conferenza stampa a Montecitorio dove il diretto interessato spiega: "Oggi è una giornata importante, il mio ingresso in Fratelli d’Italia consolida un percorso che negli anni ha determinato la mia passione per la politica e il mio amore per il territorio di Roma. Ringrazio Fdi che mi ha accolto a braccia aperte, e sono pronto a dare il mio contributo per le prossime amministrative di Roma".

A festeggiare per la new entry, nonché ex dirigente romano del Carroccio, anche il meloniano Fabio Rampelli: "Oggi si celebra l’arrivo di Andrea Liburdi, una persona perbene, generosa, che ha dato tutto quello che poteva per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini". Proprio la scorsa settimana, si legge sulla pagina Fb del neo esponente di Fratelli d’Italia, "in qualità di responsabile dell’associazione 'volontari per Roma', Andrea Liburdi ha ritirato il premio di Piazza Italia'. Un riconoscimento per il lavoro svolto sin qui nell’ambito del sociale e per l’impegno speso durante questo brutto periodo di invasione del Covid nella Capitale".

