Sondaggio di YouTrend per Omnibus: il M5s deve fare i conti con un "brusco calo", le cifre che decretano la fine politica dei grillini

Il Movimento 5 Stelle cala sempre più. Nella supermedia Youtrend i grillini scendono del -0,9 per cento arrivando a toccare il 15 per cento. Questi i dati forniti dal sondaggio di Lorenzo Pregliasco durante la trasmissione Omnibus di La7. Buone notizie invece per la Lega e Fratelli d'Italia che vedono il proprio gradimento aumentare rispettivamente del +0,3 (24,6) e del +0,1 (16,1). Il Partito democratico, rispetto a due settimane fa, non subisce scossoni e rimane fermo al 20,9 per cento.

Cala anche Forza Italia che perde un -0,1 punto percentuale toccando quota 6,5, mentre Italia Viva vanta un'ascesa e passa dal 3 per cento al 3,2. Stesso discorso per Carlo Calenda che ottiene un +0,2 e raggiunge il 3,1 per cento, poco dietro il partito di Matteo Renzi.

