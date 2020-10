Dpcm, Giuseppe Conte anticipa la conferenza stampa: "Non una semplice comunicazione"

24 ottobre 2020 a

Salvo imprevisti, Giuseppe Conte parlerà alle 20.30 di sabato 24 ottobre per annunciare le nuove misure anti coronavirus. Lo scrive l’Adnkronos, secondo cui il premier non si limiterà a una semplice comunicazione bensì terrà una conferenza stampa completa: questo è il terzo Dpcm in meno di tre settimane, stavolta il presidente del Consiglio dovrà essere molto chiaro nel parlare alla nazione e soprattutto a quella parte di popolazione che perderà il reddito a causa delle nuove restrizioni. Nella bozza che circola si parla di coprifuoco a partire dalle 18 e di “forte raccomandazione” ad evitare gli spostamenti, attuando di fatto un auto-lockdown: non c’è altro da fare vista la situazione epidemiologica che peggiora di giorno in giorno sull’intero territorio nazionale. “A decorrere dal 26 ottobre - si legge nel testo - le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00”. Inoltre è previsto lo stop a palestre, piscine e sale giochi, così come sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

