Donald Trump, il sondaggio di Noto che ribalta il mondo: "Quanti elettori del Pd voterebbero per lui"

Le elezioni americane si avvicinano e Antonio Noto ha chiesto agli italiani per chi voterebbero tra Donald Trump e Joe Biden. Il sondaggio per il Quotidiano nazionale riserva una sorpresa per certi versi clamorosa. Il 53% sceglierebbe il democratico e il 47% il presidente repubblicano, ma secondo addirittura il 62% gli americani voteranno per lo sfidante. Ma è scendendo nel dettaglio che si salta sulla sedia.

Video su questo argomento "Me ne assumo le responsabilità". Trump, un pesante atto di accusa contro la Cina

L'88% degli elettori della Lega voterebbe Trump, e fin qui nulla di strano. La percentuale scende all'82% tra gli elettori di Fratelli d'Italia e al 50% spaccato tra quelli di Forza Italia. Nell'altro campo le percentuali si ribaltano. Solo il 27% degli elettori del M5s sceglierebbe Trump. E nel Pd? Il 95% vorrebbe Biden. Ma il 5% voterebbe per Trump. Delle due l'una: o c'è un 5% di buontemponi oppure il mondo si sta veramente ribaltando.

