Luca Zaia contro il dpcm: "Qui si muore, cambiate quella legge"

26 ottobre 2020 a

a

a

Un duro attacco all'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, attacco firmato Luca Zaia. Nel corso della conferenza stampa del mattino, il governatore del Veneto non fa sconti e contesta alcune delle restrizioni indiscriminate imposte dall'ultimo testo: "I ristoranti vengono trattati come gli untori - premette il Doge -. Questo non ci voleva, facciamo fatica a giustificare un’azione come questa. Faccio appello al Governo perché riveda il provvedimento", ha rimarcato Zaia. E ancora, dalla sede della protezione Civile di Marghera, ha aggiunto: "Il problema è chi vende un gelato o un pezzo di pizza dopo le 18? Si chiudono le realtà controllate che hanno le linee guida, serviva un segnale di fiducia dopo i sacrifici fatti. Queste misure - ha rimarcato il governatore - non modificheranno le curve. Non ho mai fatto polemica, ma questo provvedimento non ci voleva, facciamo fatica a farlo accettare. Le attività rischiano di morire", ha concluso un battagliero e furibdondo Zaia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.